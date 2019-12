Praia da Aguda, Gaia © Pedro Granadeiro/Global Imagens

Uma pessoa morreu na sequência do naufrágio de uma embarcação de pesca artesanal esta quarta-feira ao largo da Praia da Aguda, em Gaia.

Segundo avançou à TSF o Comando Distrital da Operações de Socorro (CDOS) do Porto, a embarcação tinha duas pessoas a bordo. Uma foi retirada da água com vida e assistida no local, outra acabou por morrer.



O CDOS recebeu o alerta cerca das 08h30. No local, encontram-se elementos dos Bombeiros Voluntários da Aguda.