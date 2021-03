Naufrágio no rio Lima faz um morto e dois desaparecidos da mesma família

© Google Maps

Um morto e dois desaparecidos é o resultado do naufrágio de uma embarcação hoje cerca das 19h23, no rio Lima, na freguesia de Santa Marta de Portuzelo, em Viana do Castelo, disse à Lusa o capitão do porto local.

Segundo Sameiro Matias, trata-se de uma família, pai, mãe e filha que se seguiam numa embarcação de pesca, "mas que iriam apanhar lenha".

Segundo o comandante dos Sapadores de Viana do Castelo, António Cruz, o corpo encontrado é o da filha, estando a decorrer operações de busca pelo casal, com cerca de 70 anos.