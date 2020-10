Navio atraca em Leixões com três clandestinos a bordo

© Autoridade Marítima Nacional

Um navio de carga oriundo de Roterdão, na Holanda, atracou esta segunda-feira no Porto de Leixões com três tripulantes clandestinos a bordo.

De acordo com a Autoridade Marítima Nacional (AMN), a bordo da embarcação vinham três pessoas de nacionalidade albanesa que estão fechadas "em camarotes separados" por questões de segurança, estando sob vigilância de "elementos da Polícia Marítima que se encontram no interior do navio".

"O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) deslocou-se ao local para avaliar a situação e, uma vez que os que os tripulantes clandestinos não pediram asilo, o comandante do navio foi notificado de que os mesmos terão de permanecer a bordo até ao próximo porto", lê-se na nota emitida pela AMN.

Os agentes da Polícia Marítima vão manter-se a bordo até às 23h, hora a que este navio segue viagem.