Navio com mais de 4 mil pessoas a bordo e 52 casos positivos no porto de Lisboa

© Orlando Almeida / Global Imagens (arquivo)

Por José Milheiro e Rui Oliveira Costa 31 Dezembro, 2021 • 21:32 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O navio cruzeiro AIDA Nova está parado no cais de Santa Apolónia devido a um surto de Covid-19 com 52 tripulantes infetados.

O comandante da embarcação explica que neste momento não há tripulantes infetados a bordo.

"Neste momento não há, tanto quanto é do conhecimento das autoridades portuguesas, nenhuma situação de tripulantes ou passageiros infetados pela Covid-19 a bordo. Portanto, não há nenhuma limitação em termos sanitários para o navio sair. Houve, efetivamente, durante o dia de ontem e de hoje, mas, com o desembarque de um último grupo de 38 tripulantes que estavam infetados, deixaram de existir e a autoridade sanitária retirou as limitações e as restrições que tinham ao desembarque de passageiros e tripulantes", explica o comandante do porto de Lisboa, Diogo Vieira Branco.

O comandante do porto de Lisboa diz que não há infetados a bordo 00:00 00:00

Assim, o navio só não desembarca por decisão do armador. "O navio que tinha previsto sair ontem ao fim da tarde, não foi autorizado a sair, mas, neste momento, com o tal desembarque e sem nenhum tripulante ou passageiro infetado, não há nenhuma limitação e o navio mantém-se por uma questão de gestão interna do armador. O armador achou por bem manter o navio no porto e tem previsto sair no dia 2 de janeiro", garante.

Segundo Diogo Vieira Branco, todos os tripulantes infetados estavam vacinados e agora estão ao cuidado das autoridades de saúde.

"Os 52 tripulantes que desembarcaram, que acusaram positivo, estavam todos vacinados. A situação deles foi apreciada pela autoridade de saúde. estavam todos assintomáticos ou com sintomas ligeiros, portanto foi entendimento da auturidade de saúde que não se justifica eles irem para a unidade hospitalar. Como tal, manter-se-ão em unidade hoteleira até completarem a quarentena e com acompanhamento natural por parte da autoridade de saúde que, se entender que se justifica outro tipo de acompanhamento médico, assim determinará", explica.