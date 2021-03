Navio desencalhado, a origem do vírus e outros destaques da Manhã TSF

O navio Ever Given © Autoridade do Canal do Suez/AFP

Após quase uma semana de fracassos no canal do Suez, a primeira boa notícia: o Ever Given já desencalhou e começou a mover-se esta madrugada. Espera-se que a maré alta ajude o navio a flutuar na totalidade nas próximas horas, mas o desbloqueio do tráfego naval pode demorar mais de três dias.

Foi divulgado esta manhã o relatório conjunto da Organização Mundial da Saúde (OMS) e especialistas chineses sobre as origens da pandemia. A transmissão do vírus SARS-CoV-2 para humanos a partir de um animal intermediário é apontada como a hipótese mais provável.

De Moçambique continuam a chegar notícias de desespero e morte. Hizidine Achá, correspondente da Sociedade Independente de Comunicação em Pemba, descreve à TSF a chegada do navio com refugiados da cidade de Palma.

A Comissão Nacional de Cuidados Paliativos cessou funções em dezembro do ano passado mas até hoje o Ministério da Saúde não nomeou nova estrutura, revela ainda a TSF.

Por último, entre os destaques desta manhã, a reação dos partidos à promulgação de Marcelo Rebelo de Sousa de três diplomas aprovados pelo Parlamento de reforço de apoios no âmbito da pandemia.