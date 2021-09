Membros do Daesh em Lisboa, um navio desencalhado e outros destaques TSF

O navio Bojador da GNR , encalhado na praia de Carcavelos © Paulo Spranger/Global Imagens

Foram detidos em Lisboa dois suspeitos de pertencerem ao Daesh. Os dois cidadãos estão acusados das práticas de adesão e apoio a organização terrorista internacional, de terrorismo internacional, e contra a humanidade. Para conhecer toda a história, pode clicar aqui.

O incidente na praia de Carcavelos onde encalhou a nova megalancha da GNR que custou 8,5 milhões de euros veio dar razão aos alertas que fizeram todos os ex-chefes do Estado-Maior da Armada. "Os factos deram-nos razão." É o que diz o almirante Melo Gomes, sobre a história que a TSF lhe conta ao pormenor, aqui.

A polémica tinha começado antes, com um barulho metálico, de raspão, quando um navio da GNR, que custou 8,5 milhões, encalhou na praia de Carcavelos. Saiba tudo aqui.

"Estamos a viver um evento climático histórico com chuvas recorde em toda a cidade, inundações brutais e condições de estrada perigosas." Foi o que afirmou o 'mayor' (autarca) de Nova Iorque, Bill de Blasio. Nova Iorque teve de declarar estado de emergência devido às inundações. Saiba tudo sobre este acontecimento e veja as imagens, aqui.

Em Portugal, fazem-se planos para abrir mais três cursos de medicina nos próximos anos. Pode ler e ouvir a explicação dada pelo ministro Manuel Leitor.

É um anúncio que não não vê a aprovação do bastonário da Ordem dos Médicos. Miguel Guimarães argumenta que o problema não está na falta de médicos a saírem formados das universidades, mas na incapacidade do país em reter estes profissionais, e considera que não há necessidade nem massa crítica suficiente para mais três cursos. Saiba mais sobre este ponto de vista e sobre, por outro lado, o contentamento dos autarcas.

E, para relembrar a vitória da seleção nacional na quarta-feira, nada melhor do que ver os golos com que Cristiano Ronaldo se tornou no melhor marcador de sempre de seleções. A TSF recorda-o desses momentos, aqui.

Com esta vitória, Portugal tem agora dez pontos no Grupo A de qualificação para o Mundial de 2022, com três vitórias e um empate. Conheça todos os pormenores sobre o desempenho da seleção nacional na qualificação para o campeonato do mundo, aqui.