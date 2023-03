Navio que se incendiou está a ser rebocado e deve chegar ao porto de Leixões pelas 18h00

© Estela Silva/Lusa

O navio Greta K, onde na terça-feira deflagrou um incêndio, já está a ser rebocado para o porto de Leixões, onde deverá chegar cerca das 18h00, revelou à Lusa o comandante da Capitania do Douro e Leixões, Silva Rocha.

"[O reboque] está a decorrer neste momento. Está mais atrasado do que previmos. [Circula] à velocidade de segurança e o mar também está forte (...) tem de vir em segurança para não partir os cabos do reboque", explicou, pelas 16h00, Silva Rocha, que ao final da manhã, em conferência de imprensa, estimou que a operação demorasse cerca de três horas.

Recordando que o navio não tem propulsão e que, por isso, tem de ser rebocado, o responsável da capitania estimou que chegue ao porto de Leixões, em Matosinhos, distrito do Porto, por volta das 18h00.

Segundo a Marinha Portuguesa, o alerta para o incêndio no navio-tanque Greta K, com bandeira de Malta, que se encontrava a navegar a cerca de uma milha e meia de costa, cerca de três quilómetros, junto à praia dos Ingleses, na Foz do Douro, foi dado cerca das 15h30 de terça-feira para o "Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo (MRCC) de Lisboa, da Marinha".

O navio tinha 19 tripulantes a bordo, todos de nacionalidade filipina, tendo 16 sido retirados nos últimos dias. A embarcação transporta "gasóleo e combustível destinado a aviões (jet fuel)".

A Marinha e a Autoridade Marítima Nacional alertaram na quarta-feira para o "agravamento considerável" das condições meteorológicas e de agitação marítima em Portugal continental, desde as 06:00 de hoje e até ao meio-dia de sábado.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) já tinha colocado sob "aviso amarelo" nove distritos do continente até sexta-feira devido à previsão de agitação marítima, com ondas de noroeste com 4 a 4,5 metros.

O aviso destina-se aos distritos do Porto, Aveiro, Faro, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja (costa alentejana) e Braga.

O "aviso amarelo", o menos grave, é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.