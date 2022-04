Navio russo desarmado, novo candidato à liderança do PSD e outros destaques da manhã TSF

© Vasiliy Batanov/AFP

Por TSF 14 Abril, 2022 • 11:59 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Ministério da Defesa russo confirmou esta manhã que o cruzador de mísseis Moskva, que lidera a frota da Rússia no mar Negro, ficou "gravemente danificado", na sequência de uma explosão de munições causada por um incêndio.

A autarquia de Mariupol estima que 20.000 civis já morreram nos ataques russos à cidade portuária e teme que o número de vítimas mortais possa chegar a 35.000 nos próximos dias.

Na tarde de 5 de março, três helicópteros das forças russas sobrevoaram a aldeia de Kashper-Mikolaivka. Vinte minutos depois, a aldeia foi bombardeada. No terreno ficaram crateras com mais de quatro metros de profundidade e relatos de terror. Leia aqui a reportagem TSF na Ucrânia:

Os "receios" de que se avizinha uma crise de refugiados levam o PSD a defender um novo adiamento da extinção do SEF. André Coelho de Lima conta à TSF que já deu entrada de um requerimento para ouvir os responsáveis pelas entidades envolvidas na reformulação da instituição.

A candidatura já era dada como certa nos bastidores do PSD, mas foi agora confirmada em discurso direto: o social-democrata Jorge Moreira da Silva é candidato à presidência do partido. Faz frente a Luís Montenegro, que vai para a estrada com confiança na vitória, mas ciente de que "caciques eleitorais de Rui Rio" podem dar empurrão a Jorge Moreira da Silva.

Também esta manhã notícias da morte do antigo futebolista colombiano Freddy Rincón, que não resistiu aos ferimentos provocados por um grave acidente de viação.

O telescópio espacial Hubble, da NASA, confirmou a existência do cometa mais largo alguma vez observado, com um núcleo 50 vezes maior do que a média nestes corpos celestes.

Um novo estudo sugere que seguir uma dieta vegan nutricionalmente completa é mais saudável e seguro para os cães do que ter uma dieta convencional, à base de carne.