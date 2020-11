"Nem foi um funeral como gostava que fosse." Despediu-se do marido através de um tablet

Viviam juntos numa residência para idosos, o marido ficou infetado com Covid-19 e acabou por morrer no hospital. A esposa despediu-se através de uma videochamada.

Maria Fernanda Silva tem 80 anos, o marido, João Silva, tinha 86. Mudaram-se para o lar da Santa Casa da Misericórdia de Ovar em 2018.

Este ano, em abril, o marido de Maria Fernanda ficou infetado com coronavírus, teve de ser transferido para o Hospital de Ovar e depois de seis dias de internamento acabou por falecer. Maria Fernanda viu-o pela última vez através do ecrã do tablet. "Nas vésperas de falecer eu falei com ele por videochamada e foi assim... Despedi-me mas não o vi como queria. Nem foi um funeral como gostava que fosse. Estou há cinco meses sem ir ao cemitério..."

Uma despedida que só foi possível porque em plena pandemia a Misericórdia de Ovar percebeu que o isolamento dos idosos e a ausência de contacto com familiares e amigos era um problema a eliminar. Eduardo Pereira, administrador, implementou um programa que permitia que todos contactassem com o exterior através de tablets e telemóveis.

"Fomo-nos apercebendo do quanto isto perturbava os utentes e as famílias, sentimos que havia necessidade de estabelecer um contacto visual. Era preciso que trocassem um olhar, um sorriso, em que se reconhecessem um ao outro."

Maria Fernanda despediu-se do marido através de um tablet, confessa que são muitas as saudades, mas não há nada que leve a vontade de viver. "Já fiz três tapetes em lã, faço renda, sudoku... Não me vejo parada aqui dentro. Enquanto temos saúde temos que aproveitar e fazer alguma coisa."

Maria Fernanda Silva partilhava o quarto com o marido e nunca testou positivo para a Covid-19.

Para combater a solidão provocada pela pandemia, a Misericórdia de Ovar instalou internet nas duas residências para idosos e recentemente transformou os quartos do rés-do-chão em quartos de isolamento. Os utentes que chegam de "fora" têm que ficar aqui 14 dias, mas têm acesso ao jardim e uma área reservada onde também podem receber visitas que ficam do lado do relvado.

Na Santa Casa da Misericórdia de Ovar, desde o início da pandemia, 66 dos idosos que vivem no lar ficaram infetados com o novo coronavírus.

