Por Sara de Melo Rocha 23 Março, 2021 • 10:34 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os locais menos conhecidos do Parque Florestal de Monsanto são sítios ideais para escapar ao rebuliço e à poluição da cidade. E porque nem só de piqueniques e corridas se faz esta zona, o engenheiro silvicultor do parque, Louro Alves, guia a TSF pelas pedreiras de onde no século XIX saiu a matéria-prima que ajudou a construir a expansão da cidade de Lisboa.