"Nenhum de nós sabia." Liga dos Bombeiros lamenta falta de aviso sobre reforço de meios de emergência médica

O INEM anunciou esta quinta-feira um reforço de meios de emergência médica para os meses de agosto e setembro. Devido à maior procura dos serviços, o Sistema Integrado de Emergência Médica (SIEM) será reforçado com mais dez ambulâncias.

Segundo a instituição, no total, o dispositivo de emergência médica terá um acréscimo de 33 meios a nível nacional. O presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, António Nunes, em declarações à TSF, lamentou não ter sido informado atempadamente da decisão.

"Se há um acordo de cooperação entre a Liga dos Bombeiros Portugueses, o Instituto Nacional de Emergência Médica e a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, se há a necessidade de aumentar o número da oferta que nós temos vindo a propor, eu acho que o que era natural era que os parceiros fossem avisados com antecedência desta situação", reivindicou.

O presidente daquela associação de bombeiros revelou que esteve reunido com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil: "Até ao meio-dia, nenhum de nós sabia." "O mecanismo normalmente é o seguinte: há um acordo chapéu, que está assinado pela Liga, Autoridade e INEM e, depois, há um acordo com cada uma das associações por via de haver situações como esta, que é de 1 de agosto a 30 de setembro."

Após ser informado pela TSF da decisão, António Nunes garantiu que iria "imediatamente fazer um mail de protesto ao Ministério da Saúde". Porque, ao abrigo do acordo, "há uma comissão de acompanhamento do protocolo" e, portanto, na opinião do presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, havia "mais do que razão para ser feita na Comissão de Acompanhamento do Protocolo e ouvir, também, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil".

O presidente da Liga dos Bombeiros acusa o INEM de "arrogância" e questiona se a Proteção Civil foi ouvida, justificando que há, neste momento, bombeiros mobilizados para o combate aos incêndios florestais.

No Norte do país, o dispositivo passa a contar com mais três Postos de Emergência Médica (PEM) nas delegações da Cruz Vermelha Portuguesa de Braga, Vila do Conde (ambulância a operar em Matosinhos) e Sanguedo (Santa Maria da Feira).

Na zona sul, e concretamente no distrito de Setúbal, haverá o acréscimo de sete novos PEM: bombeiros de Pinhal Novo, de Santo André, de Alvalade (Sado), de Grândola, do Barreiro - Corpo de Salvação Pública, Sesimbra e Santiago do Cacém.