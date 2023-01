Nenhuma maternidade fechará definitivamente até final de março

Não vão encerrar definitivamente maternidades em Portugal até ao final de março © Pedro Granadeiro / Global Imagens

Pelo menos até final de março não vai haver encerramento definitivo de maternidades, segundo o plano para os primeiros três meses do ano divulgado esta terça-feira pela Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo mantém-se o plano que existe atualmente, em que as maternidades funcionam num esquema rotativo aos fins de semana. No Norte, Centro e Alentejo as maternidades vão estar sempre todas a funcionar, mesmo o fim de semana.

No caso do Algarve, a maternidade do Hospital de Faro também vai estar sempre aberta. Já em Portimão aplica-se o regime de encerrar ao fim de semana de 15 em 15 dias, entre as 8h00 de sexta-feira e as 8h00 de segunda-feira.

No final de março a Direção Executiva do SNS vai reavaliar este plano.