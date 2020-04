Nesta escola de Gaia, a grande preocupação são os "alunos desligados"

Escola Básica Soares dos Reis, em Vila Nova de Gaia © Fernando Pereira/Global Imagens

A primeira semana de aulas do 3.º período no Agrupamento de Escolas Soares dos Reis, em Vila Nova de Gaia, vai ser dedicada, sobretudo, a reuniões entre professores e também com alunos. O objetivo é organizar o último período escolar à distância, para que os estudantes comecem a trabalhar "a sério" a partir de 20 de abril, altura em que arrancam também as aulas transmitidas na televisão.

A diretora do agrupamento, Manuela Machado, garante que os conselhos de turma serão a chave para o sucesso das aulas nos próximos meses.

"Cada conselho de turma vai elaborar um projeto de turma onde serão identificados por disciplina os trabalhos que o aluno terá de fazer nessa semana ou nesses quinze dias", explica.

Os alunos trabalham a partir de casa, com acesso a aulas por videochamadas, a decorrer pelo menos uma vez por semana, "não para dar as matérias, mas para falar com os meninos, para eles verem os professores, porque eles também estão cheios de saudades e os professores também".

As videoconferências vão servir para tirar dúvidas e fazer o balanço de cada semana, sempre com a ajuda da telescola, que serve como complemento.

"Imaginemos o grupo disciplinar decide que vai dar "o mar" em Ciências. Se há, durante a semana, uma sessão em que vai ser tratado esse tema, é o aluno estar atento a essa hora à televisão e funcionará como complemento", refere Manuela Machado.

A principal preocupação da diretora do agrupamento é com os chamados "alunos desligados", ou seja, sem acesso a computadores e internet.

Para contornar o problema, o agrupamento lançou uma campanha de solidariedade para angariar material - em regime de empréstimo ou doação - para que os alunos possam estudar à distância. "Já começámos a ter pessoas que nos estão a emprestar material para os nossos alunos."

Além disso, a escola está também a tentar uma parceria com os CTT para que os estudantes sem computador tenham acesso aos materiais em papel através do correio. Sem videochamada, a diretora fala mesmo da possibilidade dos professores entrarem em contacto com os alunos através de chamadas telefónicas. "Nem que seja por telefonema, falar com eles, falar com os pais e tentar conseguir essa ligação."

O Agrupamento de Escolas Soares dos Reis, em Vila Nova de Gaia, que inclui ensino pré-escolar, 1.º, 2.º e 3.º ciclos, conta com mais de mil alunos e cerca de 150 professores.

