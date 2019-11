Neutralidade carbónica em 20 anos "é relativamente fácil e barato"

© Paulo Jorge Magalhães / Global Imagens

A porta-voz da Juventude das Nações Unidas para as Alterações Climáticas defendeu esta terça-feira que atingir a neutralidade carbónica em 20 anos é possível, "relativamente fácil e barato", face aos riscos de uma sociedade em colapso.

"Acredito que atingir a neutralidade carbónica em 20 anos é possível, relativamente fácil e barato em comparação com uma sociedade em colapso", assegurou Raquel Gaião Silva, durante um discurso transmitido durante a conferência "Financiar a nova economia de baixo carbono", organizada pela Caixa Geral de Depósitos (CGD).

Esta responsável lamentou que o modelo económico seguido até aqui se baseie em extrair, transformar e descartar, implicando uma maior utilização de recursos do que aquela que o planeta pode comportar.

"Quando operamos um sistema para além dos seus limites, este para de funcionar e avaria. Estamos a extrair mais recursos do que os que o planeta consegue recuperar e a emitir mais gases com efeitos de estufa do que aqueles que os nossos sistemas conseguem suportar", acrescentou.

Raquel Gaião Silva lembrou também que já há cerca de 50 anos que surgem alertas sobre estas matérias, vincando que é importante agir.

"Quando o ser humano tem medo da perda é capaz de coisas extraordinárias. A pressão sobre os recursos já alertou milhões de pessoas", sublinhou.

Raquel Gaião Silva ganhou, recentemente, o concurso 'The Global Youth Vídeo Competition', tornando-se assim porta-voz da Juventude das Nações Unidas para as Alterações Climáticas.