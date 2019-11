Neve deixa Guarda e Castelo Branco sob aviso amarelo

Sé da Guarda em dia de nevão © Luís Martins (arquivo)

Toda a costa portuguesa e a Madeira estão esta quarta-feira sob aviso amarelo devido à previsão de agitação marítima forte, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro vão estar sob aviso amarelo até às 06:00 de quinta-feira, prevendo-se ondas de noroeste com 4 a 4,5 metros.

Por causa da agitação marítima, as barras de São Martinho do Porto e Ericeira, no continente, e de Santa Cruz da Graciosa, no grupo central dos Açores, estão fechadas a toda a navegação, segundo a Marinha portuguesa.

As barras marítimas de Viana do Castelo, Esposende, Póvoa do Varzim, Vila do Conde, Douro, Aveiro, Figueira da Foz e Lagos estão condicionadas.

Ainda devido à agitação marítima, o IPMA emitiu aviso amarelo para a costa norte da ilha da Madeira e para o Porto Santo até às 03:00 de quinta-feira, prevendo-se ondas de noroeste com 4 a 4,5 metros.

O IPMA emitiu ainda aviso amarelo para os distritos da Guarda e Castelo Branco por causa da queda de neve acima dos 1.600 metros.

Este aviso amarelo para a queda de neve vai estar em vigor até às 12h00 de quinta-feira.

O aviso amarelo aplica-se a situações de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para hoje no continente períodos de céu muito nublado, apresentando-se em geral muito nublado até ao final da manhã e chuva ou aguaceiros, podendo ser por vezes fortes nas regiões Centro e Sul até ao início da manhã, diminuindo de intensidade e frequência a partir do final da tarde, e sendo na forma de neve acima de 1400 metros.

O IPMA prevê também possibilidade de ocorrência de trovoada, em especial nas regiões do litoral e até ao meio da tarde e vento fraco a moderado do quadrante sul, rodando gradualmente para o quadrante oeste, sendo por vezes forte nas terras altas.

A previsão aponta ainda para neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais e pequena subida de temperatura, em especial da mínima.

As temperaturas mínimas no continente vão oscilar entre os 3 graus Celsius (na Guarda) e os 11 (em Lisboa) e as máximas entre os 5 graus (na Guarda) e os 18 (em Faro).

Para o arquipélago da Madeira estão previstos períodos de céu muito nublado, aguaceiros fracos nas vertentes norte e terras altas até ao início da manhã e períodos de chuva fraca a partir do final da tarde.

Está ainda previsto vento fraco a moderado de noroeste, soprando por vezes forte até ao início da manhã, rodando para o quadrante oeste a partir da tarde.

No Funchal as temperaturas vão variar entre os 17 e os 23 graus e no Porto Santo entre os 16 e os 21 graus.