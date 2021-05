Neve em maio: descida das temperaturas cobriu a Serra da Estrela de branco

© Otelo Nuno Rodrigues/Twitter Meteo Trás-os-Montes

A Serra da Estrela está coberta de neve desde domingo devido à passagem de uma frente frontal fria, associada a uma tempestade no Atlântico.

Depois de uma semana com valores de temperatura acima do normal para a época, registou-se no domingo uma descida acentuada das temperaturas e nos pontos mais altos do país ocorreu a formação de neve.

Apesar de não ser um fenómeno raro, o nevão em maio surpreendeu os moradores da região, que partilharam imagens da Serra da Estrela nas redes sociais.

A estrada de acesso ao maciço central chegou a estar cortada na segunda-feira, mas já foi, entretanto, reaberta.

O Instituto Português de Meteorologia e Atmosfera (IPMA), prevê para esta terça-feira queda de neve acima dos 1200/1400 metros de altitude, enquanto na quarta-feira já só é esperada neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela até ao início da manhã.