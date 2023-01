Neve impede alunos de ir às aulas e fecha escolas em Castro Daire, Cinfães e Resende

Por José Ricardo Ferreira 18 Janeiro, 2023 • 15:41 Partilhar este artigo Facebook

Esta quarta-feira os alunos oriundos de aldeias localizadas na Serra do Montemuro, nos concelhos de Castro Daire, Cinfães e Resende não puderam ir à escola por não ter havido transportes escolares devido à neve que caiu durante a tarde de ontem e a última noite.

Apenas no município de Castro Daire estiveram fechadas três escolas e jardins-de-infância, localizadas nas povoações de Carvalhas, Mezio e Picão.

Já no dia de ontem, quando começou a nevar, os estudantes das aldeias localizadas da Serra do Montemuro, nos três concelhos, foram mais cedo para casa para depois não ficarem retidos na escola. Hoje eles nem sequer saíram de casa porque os autocarros não circularam.

Em Castro Daire, segundo informações do município e da proteção civil, cerca de 200 alunos não foram às aulas. Ainda neste concelho, as corporações de bombeiros e a proteção civil estiveram a ajudar as instituições sociais a levar os almoços a casa dos idosos servidos pelo apoio domiciliário em diversas aldeias. A comida foi transportada em carros todo-o-terreno.

Em Resende, as autoridades fizeram o mesmo. Para que as refeições não ficassem por entregar aos mais velhos, a proteção civil esteve a auxiliar na sua distribuição nas aldeias de Panchorra, Ovadas de Cima e Talhadas. Neste município, não houve escolas fechadas, mas os estudantes das zonas mais altas ficaram por casa, apurou a TSF junto de fonte da Câmara Municipal.

O cenário no concelho vizinho de Cinfães não foi diferente. A neve pintou de branco várias zonas e por causa do manto branco o transporte escolar não se realizou, obrigando os alunos de Alhões, Bustelo e Gralheira a ficar sem aulas, adiantou fonte da autarquia de Cinfães.

Segundo a GNR, não está, nesta altura, no distrito de Viseu fechada qualquer estrada devido à neve, mas ainda há vias condicionadas.