Neve na Serra da Estrela atrai mais turistas. Expectativas para o setor são "as melhores"

A previsão de frio e neve para os próximos dias pode trazer complicações e entraves em zonas onde isso não é muito habitual, mas, na Serra da Estrela, a neve é a atração principal e o manto branco é um chamariz de turistas.

Depois de meses a desejar a neve, o maciço central está agora pintado de branco e as unidades hoteleiras da região com altas taxas de ocupação. Luís Seabra, presidente da associação empresarial da Serra da Estrela, revela à TSF que as expectativas para os próximos tempos são boas.

"As expectativas são as melhores, porque, por norma, o setor do turismo procura sempre ter a neve por cá para poder ter as taxas de ocupação mais elevadas", afirma.

Luís Seabra recorda que desde o dia 1 de dezembro que, mesmo sem neve, as taxas de ocupação na Serra da Estrela têm sido "elevadas". "Em janeiro, contra as expectativas, as várias áreas de negócio têm-se congratulado com vendas muito acima daquilo que seria expectável", sublinha.

No verão, o Parque Natural da Serra da Estrela foi um dos mais atingidos pelos incêndios. Ainda assim, Luís Seabra sublinha que os turistas nunca deixaram de ir à serra.

"Mantiveram-se por cá, mesmo no período dos incêndios. Claro que os hotéis que estavam cheios e com movimento tiveram que convidar as pessoas a sair por questões de segurança, mas 10 ou 15 dias depois dos incêndios as taxas de ocupação eram outra vez as normais para a data em questão. Agora, claro, com a neve, esperamos uma taxa de ocupação bastante mais elevada do que nessa data. Parte da retoma está aí à porta e temos que aproveitá-la", acrescenta.

A depressão Fien chegou na segunda-feira a Portugal Continental e será responsável pelo agravamento das condições meteorológicas nos próximos dias, prevendo-se frio, chuva e agitação marítima, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o IPMA, prevê-se para esta terça-feira, a queda de neve acima dos 800/1.100 metros de altitude no Norte e Centro do país e a intensificação do vento, com rajadas que em algumas regiões poderão atingir os 120 quilómetros por hora.

A temperatura também irá "descer significativamente entre terça e quinta-feira, com valores de temperatura mínima abaixo dos 5 graus Celsius, sendo entre -5 ºC a 0 ºC no interior Norte e Centro e entre 5 ºC e 8 ºC no litoral da região Sul.