Neve, vento forte e mar agitado. Vários distritos sob aviso até domingo devido a temporal

Temporal © Amin Chaar/Global Imagens

Por Lusa 03 Dezembro, 2020 • 07:43 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A situação com mais gravidade vai surgir na sexta-feira, quando toda a costa de Portugal continental, do norte da Madeira e de Porto Santo vai estar sob aviso laranja devido à previsão de agitação marítima forte, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA)

Os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro estarão sob este aviso entre as 0h00 de sexta-feira e as 17h00 de sábado.

Estão previstas ondas de noroeste com 5 a 7 metros de altura, podendo atingir 10 a 14 metros de altura máxima.

Também a costa norte da ilha da Madeira e de Porto Santo vai estar com o aviso laranja, entre as 3h00 de sábado e as 5h00 de domingo, por causa do estado do mar, prevendo-se ondas de norte com 5 a 6 metros.

Ainda por causa do estado do mar, o IPMA colocou já os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto e Aveiro sob aviso amarelo entre as 21h00 desta quinta-feira e as 0h00 de sexta-feira.

Entretanto, entre as 21h00 desta quinta-feira e as 12h00 de sexta-feira, vão estar sob aviso amarelo (menos grave) os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda e Castelo Branco devido à previsão de vento forte de noroeste, com rajadas até 95 quilómetros por hora nas terras altas

O IPMA emitiu ainda aviso amarelo para os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda, Castelo Branco devido à previsão de queda de neve acima de 1400/1600 metros, descendo gradualmente a cota para 700/900 metros, entre as 0h00 e as 18h00 de sexta-feira.

O aviso laranja indica situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.