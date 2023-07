"Ninguém sonha ser cardeal." Américo Aguiar diz que nomeação do Papa é "homenagem" aos jovens

Américo Aguiar © Gerardo Santos / Global Imagens

O anúncio de que o bispo Américo Aguiar vai passar a cardeal acontece a menos de um mês da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que vai trazer o Papa Francisco a Lisboa nos primeiros dias de agosto. E foi, precisamente, quando estava a trabalhar na preparação da JMJ que Américo Aguiar soube da decisão do chefe da Igreja Católica.

"Eu estava aqui a trabalhar, estamos aqui numa tarefa muito urgente e necessária para a Jornada Mundial da Juventude, a montagem dos kits, e o meu telemóvel estava particularmente nervoso. A certa altura, espreitei e vi numa mensagem que tinha qualquer coisa de linguagem cardinalícia e que eu li como brincadeira, mas continuavam, continuavam, continuavam e a certa altura a curiosidade foi maior e fui ver e pronto, tomei consciência e noção daquilo que tinha acabado de acontecer", conta em declarações aos jornalistas, em Setúbal.

O bispo auxiliar de Lisboa esclarece que, com o Papa Francisco, não há comunicação prévia deste tipo de decisões.

"Eu sei que as pessoas podem achar estranho, mas estas nomeações não são pré-comunicadas a ninguém com o Papa Francisco. No passado, penso que eram pré-comunicadas, mas com o Papa Francisco deixaram de ser e, portanto, qualquer um está sujeito a que aquela varanda do Palácio Apostólico tenha um anúncio deste género e que me apanhou totalmente surpreendido", afirma.

Para Américo Aguiar, "ninguém sonha ser cardeal". "Só se não tiver juízo."

O bispo acredita que a JMJ pesou na escolha do Papa.

"Eu estou convencido que o Papa teve no seu coração estes jovens. Eles são indispensáveis nesta preparação da Jornada Mundial da Juventude e acho que o Papa quis, deste modo, homenageá-los, valorizá-los e fazer ele aquilo que ele nos diz para nós fazermos que é dar aos jovens a possibilidade de serem os protagonistas da História, os protagonistas das suas vidas", refere.

"Esta decisão não tem nada a ver comigo, nem com as minhas competências, nem coisa que se pareça, mas tem muito a ver com toda esta gente que se tem dado até aos limites para que tudo esteja pronto daqui a 23 dias", acrescenta Américo Aguiar.

O Papa Francisco anunciou este domingo a criação de 21 novos cardeais, incluindo o bispo auxiliar de Lisboa, Américo Aguiar, no consistório marcado para 30 de setembro.

De acordo com uma publicação do canal Vatican News na rede social Twitter, o Papa Francisco anunciou, após a recitação da oração do Angelus, um consistório em 30 de setembro, véspera do início da próxima Assembleia Sinodal, para a criação de 21 novos cardeais, incluindo o bispo Américo Aguiar, o único português.

Américo Aguiar, que é o responsável máximo da Igreja Portuguesa pela realização da Jornada Mundial da Juventude, em Lisboa e em Loures, na primeira semana de agosto, vai ser o 48.º cardeal português, segundo a Ecclesia.

Atualmente bispo auxiliar de Lisboa, Américo Aguiar, de 49 anos, é natural de Leça do Balio, Matosinhos, e desempenhou as funções de pároco de São Pero de Azevedo (Campanhã) entre 2001 e 2002, foi notário da Cúria Diocesana do Porto entre 2001 e 2004, chefe do gabinete de informação e comunicação da Diocese do Porto entre 2002 e 2015, vigário geral e chefe de gabinete dos bispos Armindo Lopes Coelho, Manuel Clemente e António Francisco dos Santos, tendo exercido as funções de capelão-mor da Misericórdia do Porto.

Foi também pároco da Sé entre 2014 e 2015 e foi nomeado cónego do Cabido da Sé do Porto em 2017.

Desde 2011, Américo Aguiar preside à direção da Irmandade dos Clérigos e, em 2016, assumiu a presidência do Conselho de Gerência do Grupo Renascença Multimédia, além de desempenhar as funções de diretor do Secretariado Nacional das Comunicações Sociais, organismo da Conferência Episcopal Portuguesa.