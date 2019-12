"Ninharias" podem ser chave. Coordenador para a saúde mental pede debate

© Photo by Nik Shuliahin on Unsplash

16 Dezembro, 2019 • 15:07 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O coordenador do Plano Nacional para a Saúde Mental tem esperança de que o Orçamento do Estado do próximo ano permita a existência de mais instrumentos e formas de combate aos problemas psiquiátricos em Portugal.

Um estudo divulgado pelo Conselho Nacional de Saúde mostra que ainda há falta de especialistas na área, que o tempo de espera para consultas é elevado e que há um aumento do consumo de antidepressivos. Em declarações à TSF, Miguel Xavier alega que nem é preciso muito dinheiro para resolver a situação.

Miguel Xavier fala de uma "ninharia" que pode mudar tudo. 00:00 00:00

"São ninharias", garante. Por isso, explica, alimenta a esperança de que haja espaço para as incluir neste exercício orçamental, algo que não tem acontecido. "Uma vez que o nosso trabalho técnico está concluído, e sendo uma questão de orçamentação, espero que se possa - melhor ou pior, com os constrangimentos que o país tem - andar para a frente."

Entre as prioridades, Miguel Xavier identifica a criação de equipas de saúde mental "para que estejam o mais perto possível das pessoas", que já estão orçamentadas e aguarda aprovação da tutela e também a resolução da situação de pessoas que se dirigem aos centros de saúde e que, não encontrando respostas, "são medicadas".

"É por isso que Portugal tem uma taxa de medicação com antidepressivos tão alta. Se houve possibilidade de intervenção não-farmacológica nos centros de saúde, não era preciso recorrer tanto à medicação", nota o coordenador do plano nacional.

O problema da falta de equipas médicas. 00:00 00:00

A doença mental já é, garante Miguel Xavier, reconhecida pela sociedade civil e pelos media, pelo que falta agora que a dimensão política siga o mesmo caminho e lhe dê prioridade.

"A saúde mental está sempre mais atrasada em relação a outras áreas da medicina, à oncologia, à cardiologia... É um gap pelo qual temos de nos esforçar", nota. Por isso, o relatório apresentado vem, no entender de Miguel Xavier, reforça que "os diagnósticos estão feitos, as recomendações são iguais e preciso por mãos à obra".

Pelo trabalho e contra o estigma, o coordenador pede um debate que cause "sobressalto cívico" para que Portugal possa chegar aos "5 a 6%" para a saúde mental que se vê noutros países.