Níveis de ozono ultrapassam valores limite em Valongo no distrito do Porto

24 Junho, 2023

Os níveis de ozono troposférico ultrapassaram este sábado os valores limite no concelho de Valongo, no distrito do Porto, informou a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDRN).

O ozono troposférico "é um poluente secundário, o que significa que, ao contrário dos outros poluentes monitorizados na Rede de Qualidade do Ar da Região Norte, não é emitido diretamente por nenhuma fonte, resultando da reação de outros poluentes entre si na atmosfera (como CO, NOx e COV) em presença da radiação solar", esclarece, em comunicado, a CCDRN.

Entre as 07h00 e 08h00, foi ultrapassado o limite de 180 microgramas por metro cúbico de ozono troposférico em Valongo, segundo a comissão de coordenação.

Durante o período em análise, a concentração daquele poluente atingiu os 192 microgramas por metro cúbico.

De acordo com a CCDRN, os valores mais elevados deste poluente ocorrem geralmente no verão, durante o período da tarde, "coincidindo com a máxima atividade fotoquímica".

A origem do ozono troposférico é "por vezes de difícil determinação", destaca a CCDRN, acrescentando que os poluentes responsáveis pela formação deste composto "podem eventualmente resultar do transporte de emissões produzidas em locais a uma média/longa distância".

A CCDRN recomenda que as pessoas mais sensíveis, nomeadamente, crianças, idosos, asmáticos e com problemas respiratórios, evitem "inalar uma grande quantidade de ar poluído, especialmente durante a tarde".

"Os grupos de população particularmente vulneráveis a este tipo de poluição devem também respeitar escrupulosamente os tratamentos médicos em curso ou recorrer a cuidados médicos, em caso de agravamento de eventuais sintomas", acrescenta.

A atividade física ao ar livre "deve ser reduzida ao mínimo", bem como evitados outros fatores de risco como o fumo do tabaco e a utilização de produtos irritantes que contém solventes na composição, recomenda a CCDRN.