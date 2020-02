No Algarve há uma unidade móvel que quer acabar com a obesidade

Por Maria Augusta Casaca 10 Fevereiro, 2020 • 12:24 Partilhar este artigo Facebook

O projeto Prato Certo quer promover a alimentação saudável e surgiu depois de um inquérito ter mostrado muitos algarvios estavam em situação de pré-obesidade ou obesidade.

" Hoje vamos ensinar a fazer lanches saudáveis", anuncia a nutricionista. A unidade móvel do projeto " Prato Certo" estacionou numa rua da baixa e deu o mote. A nutricionista e o chefe de cozinha apresentam propostas de comida saudável." A base é o pão, com farinha integral e alfarroba e vamos colocar-lhe um húmus de grão", revela o chef.

A Unidade Móvel está a dar os primeiros passos num projeto que vai durar três anos e irá percorrer 13 concelhos do Algarve. Artur Gregório, coordenador da iniciativa, adianta que a ideia é levar as pessoas a comerem comida saborosa, saudável e económica. " Vai ensinar as pessoas a fazerem boas escolhas e junto de todos os grupos que têm necessidade de aumentar a sua literacia alimentar", refere.

O projeto "Prato Certo" apareceu depois de um estudo junto de mais de 260 agregados familiares do Algarve ter mostrado que na região onde se promove a Dieta Mediterrânica as escolhas de grande parte da população eram muito diferentes. " Encontrámos 55% dos algarvios em pré-obesidade ou obesidade", adianta. " Isto é inacreditável, nunca antes tivemos uma situação destas", garante.

Por esse motivo, durante 3 anos a unidade móvel não vai parar de promover a alimentação saudável.