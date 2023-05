No bairro municipal das Sapateiras "o normal é não pagar renda"

© Dora Pires/TSF

Quem descer a rua, junto à Biblioteca Municipal José Saramago, dificilmente percebe onde começa e acaba o bairro municipal das Sapateiras: "São aqueles prédios amarelos e cor-de-rosa", explica um morador dos prédios azuis.

A diferença parece ser apenas na cor. Mas de um lado consta que só paga renda quem quer, do outro os senhorios não perdoam.

É fácil confirmar com Waldemar Luís, um adolescente que vem a sair de casa de um amigo no bairro municipal. "A minha família, somos três, paga 350 euros de renda, por três assoalhadas. Vivo daquele lado, não sou do bairro", justifica.

Sandra Abdul chegou ao lugar onde nasceria o Bairro das Sapateiras em 1993. "Fui a primeira, quando cheguei não havia ninguém."

Sandra vive num dos prédios amarelos da linha da frente. Visto de mais perto não tem lá grande ar. "Não tem campainha, arrombaram a porta da frente", garante que antigamente não era assim, e responsabiliza o senhorio, "agora a câmara começou a meter cá certas pessoas..."

A moradora inaugural do bairro das Sapateiras paga pouco mais de nove euros de renda, "nem chega a dez". Recebe o rendimento social de inserção, mas aponta o caso "de outros" que nas mesmas condições "não pagam". Ainda assim, acha que merecem uma segunda oportunidade, "se não pagarem então, fora!"

Manuela é menos condescendente. "A regra aqui é não pagar! As pessoas pura e simplesmente não pagam há anos, é um hábito. E também não há consequências".

Há muitos carros estacionados à volta dos prédios. Uns a cair de podres, outros reluzentes, de luxo. Também há roupa estendia num espaço aberto entre edifícios.

Entre as pessoas que circulam a esta hora, muitos recebem Rendimento Social de Inserção (RSI), mas não será por isso que não pagam. Avelino, proprietário de um comércio no bairro até culpa a Câmara Municipal. "São rendas muito baixas, há rendas de dois euros, ou cinco euros, algo se passa quando não pagam."

Perante o ultimato da autarquia, Manuela não tem dúvidas de que muita gente em risco de ser despejada vai querer pagar. "O problema é que será muito dinheiro, são muitos anos em dívida".

Pelas contas do município são aí uns 15 milhões de euros de rendas em atraso.