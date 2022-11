Nó de Águas Santas na A3 com a A4 em Matosinhos interrompido para obras

© Bruno Pires Global Imagens (arquivo)

Por Lusa 27 Novembro, 2022 • 15:14 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O nó de Águas Santas da A3 com a A4, em Matosinhos (distrito do Porto), vai estar cortado na noite de segunda para terça-feira e nas madrugadas de quarta e quinta-feira, anunciou este domingo a Brisa Concessão Rodoviária.

Em comunicado de imprensa, a empresa indica que, "na sequência dos trabalhos de beneficiação e reforço do pavimento nos sublanços da A3 (Porto (VCI)/EN12/ Águas Santas), irá interromper, no sentido Porto/Valença, o ramo de acesso à A3 através da A4, cortando ao trânsito o Ramo E (quem vem de Matosinhos) e o Ramo C (quem sai para Matosinhos)".

As interrupções vão decorrer entre as 21h00 e as 07h00 da noite desta segunda para terça-feira (28 para 29 de novembro), e entre as 02h00 e as 07h00 das madrugadas de quarta, 30 de novembro, e quinta-feira, 1 de dezembro.

O trânsito vai ser desviado por percursos alternativos devidamente sinalizados, acrescenta o comunicado da Brisa.