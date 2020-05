No dia internacional do Burro celebra-se um novo exemplar no planalto mirandês

© Cláudia Costa/ Facebook AEPGA

Nesta sexta-feira comemora-se o dia internacional do burro. Um animal associado à companhia do homem e aos trabalhos agrícolas. Em Portugal, a Associação para o Estudo e Proteção do Gado Asinino, sedeada na aldeia de Atenor, no concelho de Miranda do Douro, já leva duas décadas a estudar e a cuidar do burro mirandês. Uma espécie em vias extinção mas que nos últimos dias tem tido motivos para celebrar com o nascimento de uma nova cria.

Tem poucos dias, o burrico e ainda não tem nome. O filho da burra Sereia terá um nome sugerido por mais de um milhar e meio de internautas. "Houve uma excelente adesão à nossa página do Facebook onde pusemos à votação o nome para o burrico. Já ultrapassámos as mil e quinhentas sugestões. O nascimento deste burrico é também um sinal de renovação".

Quem o diz é Miguel Nóvoa, responsável da AEPGA que conjuntamente com uma vasta equipa têm feito um trabalho único, ao longo dos últimos 20 anos para proteger esta raça em vias de extinção.

O veterinário diz que o futuro precisa agora de outra renovação, a dos criadores. "Novos agricultores, novos projetos que queiram incluir o burro de Miranda, no seu espaço, na sua quinta e ao mesmo tempo que tenham este gosto em ter um animal".

Uma animal muito versátil...acrescenta. "Um animal de estimação, bem domesticado para passear com ele, para fazer umas caminhadas com os burros, utilizá-los em atividades terapêutica ou mesmo como animal de companhia".

Sabe-se que uma das características dos burros é serem teimosos. Miguel Nóvoa diz que essa teimosia é um sinal de inteligência e faz uma comparação. "Galileu foi um teimoso e teimou com todos os outros cientistas que era a terra que andava à volta do sol e não o contrário, daí que a teimosia nem sempre é um sinal de falta de inteligência".

Entre Atenor, São Joanico e Pena Branca a Associação de Valorização do Burro mirandês cuida de cerca de 100 exemplares. Neste dia internacional do Burro, propõem diversas atividades na página diadoburro.pt e hoje todos os dias a Associação tem um lema: NÃO SEJAS CASMURRO, APADRINHA UM BURRO.