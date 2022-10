No Montijo, há já quem tenha perdido o emprego devido ao atraso dos transportes

© Leonardo Negrão/Global Imagens (arquivo)

No Montijo, há já quem tenha perdido o emprego por causa dos atrasos nos transportes. A denúncia é feita por Paulo Soares, da Comissão de Utentes de Transportes Públicos Rodoviários do concelho, no dia em que decorre uma manifestação em defesa da qualidade dos transportes públicos, uma marcha que começou junto ao mercado da cidade e segue depois em direção à Câmara Municipal.

Ouvido pela TSF, Paulo Soares afirma que as falhas da Alsa Todi estão já a ter bastante impacto na vida das pessoas. Alguns utentes já perderam mesmo o emprego por causa dos "atrasos consecutivos" durante os últimos quatro meses e "muitas outras pessoas estão com situações muito graves, em perigo de perder o emprego".

Para o responsável, esta é uma situação inadmissível. O protesto deste sábado tem como objetivo "não só a protestar contra o deficiente serviço pela Alsa Todi", como também "exigir ao presidente da Câmara que fale menos e aja mais, ou seja, que tenha ações que conduzam a mais resultados práticos."

Paulo Soares afirma que o problema resulta de falta de estudo por parte da Alsa Todi. No seu entender, os estudos que foram levados a cabo "foram muito mal realizados e não refletiram as necessidades que iria haver pela parte dos utentes do Montijo".

Na sexta-feira, na TSF, a Alsa Todi admitiu alguns constrangimentos, mas garantiu que nada correu mal. Paulo Soares não concorda e contrapõem: quase tudo correu mal. "É uma versão um pouco romanceada da verdade que não corresponde, de todo, à realidade", diz, sustentando que não é a contratação de 60 ou 70 motoristas em Cabo Verde que vai resolver a situação de imediato "porque cada motorista terá de ter um período de formação que é bastante alargado".

O responsável aponta ainda que, por não ter condições de retribuição do trabalho que sejam atrativas, a Alsa Todi "viu grande parte dos motoristas que eram da TST fugirem para outro tipo de transporte".

Nuno Canta, autarca do Montijo, responde às críticas afirmando que a Câmara Municipal "está ao lado da população" e que a sua ação tem sido "muito clara". "Por ventura, como não há respostas, a Comissão pensa que temos feito pouco", atira.

No entanto, diz, "a Câmara Municipal tem que aguardar que as coisas se resolvam e nós sabemos a quem devemos exigir isso". "Infelizmente, até agora continuamos com esta deficiência que só pode ser ultrapassada com a contratação de mais motoristas", nota.

Além da manifestação no Montijo, há este sábado outro protesto agendado, mas em Setúbal e convocado pela Câmara Municipal e pelas juntas de freguesia. Queixam-se também de falhas da Alsa Todi. O protesto começou às 10h30, junto ao estádio do Bonfim.

*Com Melissa Lopes