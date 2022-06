No primeiro dia de verão, a bandeira de ouro foi içada em Albufeira

© Luís Pereira/Algarve Photo Press/DN (arquivo)

Por Maria Augusta Casaca 21 Junho, 2022 • 15:33 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Na praia de S. Rafael, o difícil foi colocar no mastro a bandeira de ouro. "Tem de ficar na posição certa", dizia o dirigente da Quercus. Foi preciso chamar o banheiro, que já tem prática em içar as bandeiras na praia, para acudir à situação e tudo se resolveu.

Albufeira tem 25 praias com bandeira azul e o presidente da câmara municipal não esconde o contentamento por ser também o concelho do país com mais bandeiras douradas.

"São 19 em 25, o que é uma percentagem importante", salienta José Carlos Rolo. "Significa que existe muito trabalho na limpeza das praias e na qualidade das águas", adianta, admitindo que este galardão é também "uma promoção turística para o concelho".

Ouça a reportagem da TSF na praia de S. Rafael. 00:00 00:00

No total, em todo o país, a Quercus atribuiu a bandeira de ouro a 441 praias e Rui Cunha, dirigente desta associação ambientalista, lembra que este ano atingiram um recorde. "A qualidade das águas tem vindo a melhorar graças também aos esforços que têm sido feitos pelas autarquias no tratamento das suas águas residuais", salienta.

O ambientalista afirma, no entanto, que esse trabalho deve ser mantido e as câmaras municipais não podem deixar deteriorar os equipamentos de saneamento básico, o que, nalguns casos, já está a acontecer.

No Algarve, a Quercus atribuiu a bandeira dourada a 86 praias e o presidente do conselho de administração das Águas do Algarve considera que, para isso acontecer, há por trás um trabalho minucioso.

"A bandeira de ouro é um galardão mais exigente ao nível da qualidade ambiental e isso resulta muito do trabalho que as águas do Algarve têm feito", afirma Jorge Eusébio. Uma qualidade que se expressa "através de tecnologias que temos vindo a implementar e parâmetros mais apertados de controlo de qualidade".

No primeiro dia de verão, o areal da praia de S. Rafael já tinha muita gente a apanhar o sol e a tomar banhos no mar, alheios à cerimónia que se desenrolava no cimo da falésia.