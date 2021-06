Noah encontrado com vida, Lisboa no centro do problema da Covid e outros destaques TSF

© José Carmo/Global Imagens

Depois de mais de 30 horas desaparecido, o pequeno Noah foi encontrado esta tarde com vida, embora ferido. Segundo a GNR, a criança foi encontrada "por populares" perto das 20h00 numa "zona florestal" e está, neste momento, "a ser sujeito a uma avaliação médica".

O dia fica também marcado por mais uma reunião do Conselho de Ministros para decidir o futuro do desconfinamento em Portugal. O Governo anunciou que em Lisboa vai retomar-se a proibição de circulação para dentro e fora da área metropolitana durante o fim de semana. Uma medida que entra em vigor já na sexta-feira, a partir das 15h00. Mariana Vieira da Silva afirmou que o país, como um todo, está numa situação pior do que estava há uma semana e que a fase seguinte do desconfinamento "dificilmente se pode verificar".

No Algarve, a GNR deteve um total de oito pessoas indocumentadas alegadamente pertencentes a um grupo que desembarcou esta quinta-feira de manhã numa praia de Aljezur. Os oito homens "já foram submetidos a testes para a despistagem da Covid-19, ficando sob custódia da GNR a aguardar para serem presentes ao Tribunal de Portimão".

Sobre a vacinação e a pandemia em Portugal, cinco pessoas morreram e 1231 foram infetadas pelo SARS-CoV-2 já depois de terem concluído o processo de vacinação há mais de 14 dias. Os dados enviados pela Direção-Geral da Saúde à TSF revelaram também que quatro dos cinco mortos tinham 80 ou mais anos.

O Governo anunciou que as pessoas já vacinadas com a primeira dose da vacina da AstraZeneca vão ser chamadas, a partir desta quinta-feira, para receber a segunda dose da vacina contra a Covid-19, cujo intervalo entre as tomas foi reduzido. Se tem mais de 55 anos, pode agora ser vacinado sem necessidade de agendamento.

No mundo do futebol, e em mais um dia de Euro 2020, o dia foi de homenagem a Christian Eriksen. Tudo aconteceu aos 10 minutos do Dinamarca-Bélgica, quando jogadores, árbitros, treinadores e staff pararam tudo para aplaudir o médio dinamarquês.

No futebol nacional, o FC Porto prepara-se para mexer no plantel: do Algarve deve chegar Beto, mas Diogo Leite e Mbemba podem estar prestes a sair do dragão.