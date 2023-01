Noite foi calma, mas intempérie ainda deixa quatro distritos em aviso laranja

A Proteção Civil alerta ainda para o risco de deslizamentos e derrocadas © Tiago Petinga/Lusa

A noite de sexta-feira e a madrugada de sábado foram calmas para a Proteção Civil, com a chuva a cair com menos intensidade do que se esperava. Ainda assim, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) mantém o aviso laranja em quatro distritos até às 12h00.

Porto, Braga, Viana do Castelo e Aveiro são os distritos onde existe risco de inundações nas zonas ribeirinhas e nas zonas urbanas mais vulneráveis. Alessandro Marrachini, meteorologista do IPMA, lembra ainda que pode chover com intensidade até ao final da manhã.

"Os avisos mantêm-se. Estamos com aviso laranja no Norte, Minho e Douro Litoral, que é para ficar até às 12h00 de hoje. Até agora a precipitação foi, na verdade, abaixo das expectativas, mas estamos a prever ainda alguns episódios de aguaceiros até ao final da manhã e que, nas próximas horas, poderão chegar a acumulados relevantes, que justifiquem este aviso. Se não chover assim tanto é uma boa notícia para estes territórios que tiveram cheias", explicou à TSF Alessandro Marrachini.

A Proteção Civil alerta ainda para o risco de deslizamentos e derrocadas, bem como o piso escorregadio nas estradas e formação de lençóis de água. O período crítico estende-se até ao meio-dia. No domingo vai haver mais chuva e, em especial, mar agitado.

"Mantém-se para amanhã o aviso de precipitação e de vento. A novidade é a agitação marítima, que irá atingir os cinco ou seis metros a norte de Cabo Raso e quatro ou cinco metros a sul, o que significa aviso laranja a norte de Cabo Raso e aviso amarelo a sul", acrescentou o meteorologista do IPMA.

Segundo as previsões meteorológicas, a chuva vai continuar até quarta-feira. O sol e tempo seco só devem estar de regresso a partir de quinta-feira.