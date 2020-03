Noites de quarentena. Lisboa e Porto (quase) desertas com bares fechados

Por Carolina Rico 15 Março, 2020 • 14:51 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Governo decretou este sábado o encerramento dos bares a partir das 21h00 e a medida fez-se sentir no imediato. A grande maioria das pessoas optou por ficar em casa e deixar vazias as ruas da movida noturna de Lisboa e Porto, como o Cais do Sodré e a Ribeira do Porto. Será assim até ao dia 9 de abril.

Leia aqui tudo sobre a Covid-19