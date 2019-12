Noites mais frias e regresso da chuva no fim de semana

© Igor Martins / Global Imagens

O fim de semana vai ser marcado por chuva fraca, vento fraco e um acentuado arrefecimento, sobretudo durante a noite, de acordo com as previsões do site do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Este sábado, a nebulosidade vai aumentar gradualmente nas regiões Norte e Centro, com períodos de chuva fraca no Minho e Douro Litoral, a partir da tarde. O vento será, em geral, fraco (até 20 km/h) predominando do quadrante norte.

Registar-se-á um "acentuado arrefecimento noturno, com formação de gelo ou geada nas regiões do interior Norte e Centro"



Quanto ao estado do mar esperam-se, na Costa Ocidental, ondas de noroeste com 1,5 a 2,5 metros. Na Costa Sul as ondas deverão ser inferiores a 1 metro.



Já no domingo, o céu estará "geralmente muito nublado, apresentando-se pouco nublado no Algarve até ao início da manhã".



Esperam-se "períodos de chuva fraca ou chuvisco nas regiões Norte e Centro até final da tarde, temporariamente moderada no litoral, estendendo-se gradualmente à região Sul a partir da tarde".



O vento deverá ser fraco predominando do quadrante oeste, rodando gradualmente para noroeste fraco a moderado (até 30 km/h).



Espera-se também, no domingo, uma subida da temperatura mínima nas regiões Norte e Centro.