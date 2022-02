Nomes para novo Governo a 22 ou 23 deste mês, NATO interceta aviões russos e outros destaques TSF

© Miguel A. Lopes/EPA

António Costa espera apresentar os novo Governo ao Presidente da República a 22 ou 23 de fevereiro, de forma a que o novo executivo seja empossado nos dias seguintes. Fonte do Governo avançou o calendário e garante que António Costa "só pouco antes fará convites" e que "até lá é tudo especulação".

A NATO intercetou vários aviões russos sem identificação que se aproximavam do espaço aéreo aliado, nos mares Báltico e Barents. Os caças norte-americanos agiram sobre aparelhos que sobrevoavam caças russos que operavam perto do espaço aéreo aliado no Mar Báltico, enquanto aviões da Noruega e do Reino Unido intercetaram aviões da Rússia que voavam de Barents para o Mar do Norte.

Em entrevista à TSF, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva não revelou se vai continuar no Governo, nem se será o próximo presidente da Assembleia da República. Santos Silva já conversou com António Costa sobre o futuro: "Sabe tudo o que penso e sei tudo o que ele pensa."

O coordenador da Comissão Técnica de Vacinação contra a Covid-19, Válter Fonseca, disse à TSF que a vacinação das crianças abaixo dos cinco anos é um cenário em cima da mesa. "Claro que há vários cenários em aberto sobre como vamos organizar a vacinação daqui para a frente", disse.

Válter Fonseca também admitiu à TSF a administração de uma quarta dose em casos "muito particulares". Relativamente ao futuro da vacinação, o coordenador da Comissão Técnica não adiante pormenores.

A NASA vai afundar a Estação Espacial Internacional no Oceano Pacífico. No anúncio, a agência norte-americana revela que vai recorrer ao aluguer de estações privadas, como as da Space X.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) esclareceu que quem testa positivo, mas não tem sintomas tem de continuar em isolamento. Graça Freitas explica que estas pessoas " estão doentes" e o objetivo é "não contagiar os outros".

Esta sexta-feira, a DGS também informou que cerca de 75% dos internados infetados foram hospitalizados por consequência direta da Covid-19. "É provável que este valor venha a reduzir-se", por causa dos levados níveis de infeção registados na população e da menor gravidade da variante Ómicron.

De acordo com os dados do Instituto Português do Mar e Atmosfera, este mês de janeiro teve a média mais alta de temperatura máxima desde 1931. Foi o quinto mais quente desde 2000 e o segundo mais seco.

O ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, garantiu que "nem um grama do lítio" explorado no país "vai ser processado fora de Portugal". Com isto, o governante vinca que o recurso não será vendido "em bruto".

O antigo porta-voz do PAN André Silva criticou os resultados do partido e de Inês Sousa Real nas eleições legislativas de domingo. Bebiana Cunha, dirigente do partido, respondeu a André Silva dizendo que não tem autoridade para criticar e acusa-o de falta de memória.