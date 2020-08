Norte com crescimento sustentado da Covid-19 e Alentejo passa a liderar transmissão

© Jean-Francois Monier/AFP

O índice de transmissão (Rt) da Covid-19 em Portugal entre 12 e 16 de agosto desceu ligeiramente na média nacional, mas disparou na região do Alentejo e reforçou a ideia de uma tendência de crescimento no Norte.

As conclusões surgem no relatório agora publicado pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), que faz uma análise semanal destes dados.

Este indicador revela, no fundo, quantas pessoas é que, em média, uma pessoa com o novo coronavírus acaba por infetar.

Na semana analisada pelo INSA o Alentejo que era, até aqui, a região com um Rt mais baixo (0,82 na semana anterior) passou para o topo com 1,35, bem acima do Centro, segunda região da lista, com 1,14 em vez dos 1,05 da semana anterior.

O Rt do país e o Rt de Lisboa e Vale do Tejo até desceram (respetivamente, 1,04 para 1,01 e 1,02 para 0,97), mas o relatório faz aquilo que diz ser uma "nota especial para o valor do Rt nacional e da região de Lisboa e Vale do Tejo que indicam uma interrupção da trajetória decrescente que vinha a ser observada" desde o início de julho.

A Norte há igualmente uma descida do Rt de uma semana para a outra (1,12 para 1,06), mas o INSA destaca que nesta região este índice "apresenta valores superiores a 1 nos últimos 23 dias, com cerca de 61 novas infeções por dia, num resultado que sugere uma tendência de crescimento sustentado da incidência de infeções por SARS-CoV-2".

Finalmente, refira-se a situação do Algarve onde o Rt caiu de 1,09 para 0,96.

