Norte é a terceira região da Europa, entre 228, com mais infeções ativas de Covid-19

O Norte de Portugal Continental passou a ser a terceira região da Europa com mais casos por cem mil habitantes nos últimos 14 dias. As contas são apresentadas pelo Centro Europeu de Controlo de Doenças (ECDC) no último mapa de risco para a Europa publicado esta quinta-feira.

O mapa, feito com base nos dados registados até ao final da última semana, regista 1375 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias para a região Norte, número apenas ultrapassado por duas regiões nos Alpes italianos - a Província Autónoma de Bolzano com 1459 e o Vale de Aosta com 1402.

Entre as dez regiões da Europa, de um total de 228 avaliadas pelo ECDC, com mais casos considerados ativos de Covid-19 por terem sido detetados nas últimas duas semanas, existem três de Itália, cinco da Áustria, o Luxemburgo e a região Norte de Portugal.

Lisboa e Vale do Tejo (544) surge no 93º lugar da lista europeia com bem menos de metade do valor registado a Norte, seguido de perto pelo Centro, com 531.

Bem mais longe estão o Alentejo (350), Algarve (297), Açores (139) e Madeira (91).

Dentro da região Norte, a zona do Vale do Ave é a que apresenta a média mais alta por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, próxima dos dois mil casos.

Segue-se o Tâmega e Sousa, acima dos 1500, e o Cávado e Área Metropolitana do Porto, com cerca de mil infeções per capita.

