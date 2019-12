Norte e Centro com ventos fortes e muita ondulação. Frio chega a tempo do Natal

© Paulo Novais/Lusa

A depressão Elsa está a perder força em Portugal, mas a depressão Fabien já não deve demorar a chegar ao país. Os distritos Viana do Castelo, Braga, Vila Real, Castelo Branco e Guarda estão em alerta vermelho devido aos ventos fortes que são esperados e que podem atingir os 140 km/h.

Vento

A meteorologista Paula Leitão, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), explica à TSF que os ventos devem aumentar de intensidade "gradualmente" durante este sábado no Norte e Centro e só à noite deverão abrandar.

Já no Sul, o vento é "moderado" com rajadas ocasionais de "até 90 km/h no Alto Alentejo".

Agitação marítima

Ao vento deste sábado deve juntar-se a agitação marítima nos distritos de Viana do Castelo, Porto, Aveiro, Coimbra e Braga. Estes cinco estão em alerta vermelho por se esperarem ondas que podem atingir os 15 metros.

Tempo melhor mas Natal frio

As previsões do IPMA indicam que, a partir da tarde deste domingo, o tempo começa a melhorar, mas o frio deve mesmo chegar a tempo de passar o Natal.

"Na segunda e terça-feira, nas regiões Centro e Sul, não deve haver precipitação e o céu vai estar menos nublado. Na região Norte ainda pode haver alguns aguaceiros, na segunda-feira", explica.

A temperatura mínima também desce já este domingo, que se acentua na próxima segunda-feira. "Deverá haver condições para a formação de gelo nas terras altas, está tudo muito húmido e no cimo das serras, com temperaturas abaixo de 0ºC, pode haver formação de gelo nas estradas."

A meteorologista alerta também para a possível formação de nevoeiro durante a noite, algo que deve obrigar os automobilistas a atenção redobrada nas estradas, em especial se viajarem durante a noite.