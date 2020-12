"Nós, profissionais de saúde, esperámos muito tempo." Imagens e desabafos do "muito desejado" dia V

Por Rute Fonseca* 27 Dezembro, 2020 • 15:19 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

De senha na mão, onde está marcada a hora e o gabinete, o médico Rui Farinha aguarda pela chamada. Conta à TSF que não hesitou quando soube que ia receber a vacina contra a Covid-19. "Depois desta preparação toda que nós tivemos, este tempo todo que tivemos, é realmente uma luz ao fundo do túnel, especialmente para quem está a trabalhar nos cuidados de saúde", considera Rui Farinha.

Não há que enganar entre as hipóteses da toma e da falta de imunização: "Com muitos pontos de interrogação, mas, mesmo assim, terá menos do que a outra."

Maria Pinto, enfermeira, diz que este dia traz esperança, depois de um ano muito duro. "É muito importante e muito desejado, sem dúvida, para nos dar mais tranquilidade." É uma "luz bem gigante" ao fundo do túnel, salienta.

Ouça a reportagem da jornalista Rute Fonseca. 00:00 00:00

Maria Arminda, auxiliar de ação médica no hospital de São João, enaltece a importância do dia V. "Nós, profissionais de saúde, esperámos muito tempo. Trabalhámos algum tempo na linha da frente, e foi um bocadinho duro, muito mesmo." A profissional de saúde não esconde que receia o ressurgimento de casos após as festas. "Prevemos que isto vai piorar. Há muita gente que respeita, mas há muita gente que não respeita."

Já Nelson Pereira, coordenador da equipa Covid-19 do serviço de urgência do hospital de São João, vai ser vacinado ao final do dia. "É uma coisa nunca antes vista na nossa vida em termos clínicos: uma doença que vimos nascer e, ainda no mesmo ano, estamos a começar a ter uma vacina. Do ponto de vista médico, é um marco muito importante."

Neste domingo, a área de consulta externa do hospital está encerrada, mas o movimento é grande nos corredores. Ninguém quis faltar à chamada.

* e Catarina Maldonado Vasconcelos

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19