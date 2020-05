"Nota Positiva." Federação Nacional de Educação avalia regresso às aulas presenciais

Escola Secundária Infanta Dona Maria prepara-se para a nova normalidade © TSF

Por Sónia Santos Silva com Francisco Nascimento 18 Maio, 2020 • 22:11 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O regresso às aulas dos estudantes do ensino secundário correu sem sobressaltos. A Federação Nacional de Educação (FNE) dá, por isso, nota positiva, no final do dia em que os alunos do 11º e 12º anos puderam regressar à escola para terminar o terceiro período letivo.

João Dias da Silva, secretário-geral da FNE, admite que o balanço está em linha com as expectativas da federação, e que todos cumpriram com as responsabilidades. "Os professores garantiram este primeiro contacto com os alunos. Os funcionários realizaram as operações de enquadramento, higienização e medição da temperatura dos alunos. Esperamos que tudo continue a decorrer bem e que não haja problemas", salienta.

João Dias da Silva espera, igualmente, que este tempo seja de recuperação das aprendizagens perdidas.

Ainda assim, no primeiro dia de aulas presenciais do terceiro período, num universo de 160 mil alunos, nem todos compareceram. João Dias da Silva estima que entre 25 a 30 por cento dos estudantes ficaram em casa.

O secretário-geral da FNE está seguro de que, no entanto, a desconfiança vai passar. "Compreendem-se os receios das famílias, tanto dos pais como dos alunos, mas estou convencido que nos próximos dias os estudantes vão verificar que os procedimentos nas escolas são adequados e que as normas de segurança e proteção estão garantidas".



Apesar das medidas de contenção, João Dias da Silva deixa um alerta: alguns diretores escolares temem não ter material de proteção suficiente para o que resta do ano letivo, como é o caso de máscaras e gel desinfetante. A federação apela aos agrupamentos escolares para que avisem com antecedência o Ministério da Educação das insuficiências previstas, de forma a que as aulas decorram sem sobressaltos.