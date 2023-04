Notícias sobre eventual candidatura de Gouveia e Melo a Belém "perturbam" as Forças Armadas

Almirante Silva Ribeiro © Orlando Almeida/Global Imagens

O almirante António Silva Ribeiro, antigo Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas, admite que as notícias insistentes sobre uma potencial candidatura do almirante Gouveia e Melo à Presidência da República prejudicam a gestão da Armada.

Numa entrevista à CMTV, o almirante que foi durante dois anos chefe do Estado Maior da Armada, antes de comandar durante cinco anos as Forças Armadas portuguesas, que deixou por limite de idade há pouco mais de um mês, diz que a estabilidade das Forças Armadas sai afetada pelas notícias, mas não responsabiliza Gouveia e Melo.

"O papel do Almirante Gouveia e Melo é comandar a Marinha. Tudo aquilo que a surja para além disto, só vai perturbar as Forças Armadas, só vai perturbar a Marinha", defende.

A questão "tem afetado, sem dúvida nenhuma, a estabilidade dentro das Forças Armadas, porque é não é a normal que, estando um chefe militar em exercício, os temas que surjam na comunicação social tenham a ver com a eventual candidatura, ou não, do almirante Gouveia e Melo".

"Não sei de quem é a culpa, nem me interessa a estar aqui a fazer juízos de valor", ressalva.