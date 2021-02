Nova estratégia de testagem, a "variante lusitana" e outros destaques da Manhã TSF

© Eduardo Costa/Lusa

Em primeiro lugar, nos destaques que marcaram esta manhã de sexta-feira, a nova Estratégia Nacional de Testes para o SARS-CoV-2 da Direção-Geral da Saúde (DGS) que inclui a testagem rápida, para controlo da covid-19, nos estabelecimentos de ensino com estudantes do ensino secundário, prisões, fábricas e construção civil. E não só. Esta nova norma também será aplicada a instituições de apoio ou acolhimento a populações mais vulneráveis que também serão sujeitas a rastreios periódicos aos residentes, utentes e profissionais.

Ainda sobre os testes à Covid-19, a DGS estabeleceu que os contactos de alto risco com uma pessoa diagnosticada com Covid-19 vão ter de fazer dois testes para ter a certeza se ficaram ou não infetados com SARS-CoV-2. O primeiro teste deve ser feito no momento da identificação desse contacto. Já o segundo teste deve ser feito ao décimo dia após a última exposição de alto risco se a pessoa permanece sem sintomas.

A variante do vírus associada ao Reino Unido está a ser responsável por muitos contágios. É o que diz António Costa. No entanto, o pneumologista Filipe Froes considera que Portugal tem problemas mais graves, sendo "desajustado" o apelo do primeiro-ministro para que a comunidade científica chegue a consensos sobre a melhor forma de combater as novas estirpes do coronavírus. O que é preciso, diz, é combater a "variante lusitana".

Os diretores de serviços de doenças infecciosas dos maiores hospitais do país sugerem ao Governo que prepare um plano e adote medidas robustas que permitam evitar sucessivas ondas epidémicas e apelam ao reforço de meios humanos e materiais.

Em nome da presidência do Conselho da União Europeia, António Costa assinou esta manhã o documento que formaliza a conclusão do Mecanismo de Recuperação e Resiliência. O primeiro-ministro considera que a União Europeia está agora mais bem capacitada para responder à dupla crise que enfrenta, em matéria de saúde e economia, e fala de "uma vitamina para a recuperação económica".

Já no final da manhã, chega-nos a notícia de que os exames nacionais foram adiados para julho e setembro e as provas de aferição de Educação Física e Expressões Artísticas foram canceladas, anunciou o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues.