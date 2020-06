Supermercados abertos até às 22h00 em Lisboa durante estado de contingência

© Mário Cruz/Lusa

Os supermercados e hipermercados da Área Metropolitana de Lisboa vão poder encerrar às 22h00, duas horas mais tarde do que a generalidade dos estabelecimentos comerciais, durante o estado de contingência que se inicia na quarta-feira nesta zona, segundo o Governo.

Numa conferência de imprensa em Lisboa, após uma reunião do Conselho de Ministros, o chefe do executivo, António Costa, anunciou que o estado de contingência para a Área Metropolitana de Lisboa (AML - atualmente em estado de calamidade, tal como o restante território continental) foi determinado por 15 dias, no âmbito da contenção da Covid-19, implicando medidas mais restritivas.

O fecho generalizado dos estabelecimentos comerciais às 20h00 e a exceção aplicada aos restaurantes para serviços de refeições já eram conhecidas, mas foi agora determinada a possibilidade de os supermercados e hipermercados encerrarem às 22h00.

Além disso, foi também anunciado, não têm de respeitar o encerramento obrigatório às 20h00 os serviços de abastecimento de combustível, as farmácias, as funerárias, os equipamentos desportivos e clínicas, consultórios e veterinários.