Nova polémica no Governo, incêndio em Lisboa faz 18 feridos e outros destaques TSF

Um incêndio num prédio de 10 andares na Avenida Columbano Bordalo Pinheiro, em Lisboa, causou hoje 18 feridos, seis dos quais em estado grave, Lisboa, 05 de janeiro de 2023. No local estiveram 87 operacionais, entre elementos dos Sapadores de Bombeiros, Polícia Municipal, Bombeiros Voluntários de Lisboa, proteção civil, PSP e Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), com o apoio de 40 veículos.TIAGO PETINGA/LUSA © LUSA

Por TSF 05 Janeiro, 2023 • 13:09

A manhã informativa da TSF desta quinta-feira fica marcada pela polémica com a secretária de Estado da Agricultura que tomou posse na quarta-feira. O Correio da Manhã escreve que Carla Alves tem as contas arrestadas, na sequência de uma investigação que visa o marido Américo Pereira, ex-presidente da Câmara de Vinhais. Mais tarde, em declarações aos jornalistas, Américo Pereira negou o envolvimento da mulher no processo, garantindo que tudo não passa de um erro contabilístico que será explicado.

Um incêndio num prédio em Lisboa fez 18 feridos. Um casal e uma menina de cinco anos, que estavam no elevador, ficaram em estado muito grave. Carlos Moedas garante que todas as vítimas terão apoio da autarquia.

Em Mangualde, um outro incêndio provocou a morte a duas pessoas.

Cerca de 50 mil pessoas assistiram na Praça de São Pedro ao funeral do Papa emérito Bento XVI.

O acesso ao ensino superior vai ficar mais dependente dos exames nacionais. A proposta final do Governo será conhecida no final deste mês. As regras vão ser introduzidas de forma gradual a partir do ano letivo 2024/2025.

A 24 de fevereiro de 2022, o mundo acordou com a notícia da invasão da Ucrânia pelas forças armadas russas. Uma "Operação Militar Especial", como lhe chamou Vladimir Putin, o líder russo. O regresso da guerra convencional ao centro da Europa haveria de marcar todo o ano passado. O facto está refletido na escolha da palavra do ano, iniciativa da Porto Editora.