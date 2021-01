Nova sondagem, demissão na Justiça e outras notícias que marcaram a Manhã TSF

Sala das Bicas, Palácio de Belém © Wikimedia Commons

Foram revelados esta segunda-feira, na Manhã TSF, os resultados da última sondagem da Aximage para TSF/JN/DN. Marcelo Rebelo de Sousa pode esperar a reeleição, à primeira volta, com 61,4% de intenções de voto. Em segundo lugar está Ana Gomes e, enquanto André Ventura e João Ferreira sobem, Marisa Matias cai para o quarto lugar. Mas como é o Presidente da República ideal? Esta sondagem traça uma espécie de retrato robô.

Já na última hora foi confirmada a demissão do diretor-geral da Política de Justiça, Miguel Romão, na sequência da polémica com o currículo do procurador José Guerra. O pedido já foi aceite por Francisca Van Dunem, confirmou a TSF.

Esta segunda-feira chegou ainda a notícia da morte, aos 65 anos, da atriz Tanya Roberts, conhecida pelos seus papéis na saga de James Bond e na série "Os Anjos de Charlie".

Outro alerta na Manhã TSF: a Madeira está a preparar-se para enfrentar um temporal. Parte da ilha está sob aviso vermelho devido à previsão de chuva forte e persistente, acompanhada de trovoada. Já no continente espera-se um dia de muito frio, com quase todos os distritos sob aviso amarelo devido às baixas temperaturas.

Por fim, o dia fica marcada pelo arranque da vacinação nos lares de idosos, começando por Mação. A Segurança Social garante que todos os utentes e funcionários dos lares de terceira idade vão receber a vacina contra a Covid-19, incluindo estabelecimentos ilegais e clandestinos.