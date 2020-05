Nova unidade de cuidados intensivos em Matosinhos é "uma obra extraordinária"

© João Manuel Ribeiro/Global Imagens

A nova unidade de cuidados intensivos do Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, tem 11 camas, todas com pressão negativa e é inaugurada esta terça-feira. O investimento foi de 700 mil euros, sendo a maior parte verbas de mecenas locais e a câmara entra apenas com o dinheiro que faltar, pouco mais de 100 mil euros. A presidente do município, Luísa Salgueiro, não esconde o orgulho pela obra.

"É uma obra a muitos títulos extraordinária, porque foi construída num tempo recorde, porque vem dar resposta a uma lacuna em termos de cuidados intensivos que fica agora preenchida não só para responder a este período da pandemia, mas para a atividade normal da atividade local de saúde de Matosinhos, porque grande parte do seu financiamento é feito por contributos da sociedade civil que nós mobilizamos para ajudar nesta época, porque conta muito com o participação dos profissionais no desenho do próprio espaço", conta em entrevista à TSF.

A autarca exlica que a ideia surgiu há cerca de um mês "para responder à probabilidade que existia de a unidade de cuidados intensivos do Hospital Pedro Hispano não ser suficiente para receber todos os doentes-covid, mas não é algo que se esgote num período pós-pandemia".

"É uma unidade que, a partir de ontem, permite uma retoma da atividade normal do hospital e vai beneficiar toda a população que é servida pelo Hospital Pedro Hispano", assegura.

A presidente da câmara de Matosinhos lembra que sentiu na pele o que é estar doente com Covid-19. Luísa Salgueiro foi uma das infetadas, num dos concelhos com mais casos positivos em todo o país. Depois de 3 semanas de confinamento, a autarca está de volta ao trabalho.

