NOVA vai lançar prémio para estimular a área de investigação

Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova © Tiago Petinga/Lusa

Por Sara de Melo Rocha 22 Setembro, 2020 • 07:55 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Universidade Nova de Lisboa quer lançar um prémio para estimular a área de investigação, anunciou Elvira Fortunato, vice-reitora da instituição.

Em declarações à TSF, Elvira Fortunato explicou que apostar na investigação é uma forma de fazer subir o posicionamento da NOVA nos rankings internacionais e o prémio pode ajudar a incentivar o trabalho dos investigadores.

"As pessoas e o seu trabalho têm de ser reconhecido. Uma forma de reconhecer o trabalho é com prémios e com algum valor monetário, exatamente para que a universidade seja cada vez melhor", afirmou.

Elvira Fortunato ainda não tem dados concretos sobre o prémio nem quando será lançado mas garantiu que vai surgir "ainda com a atual equipa reitoral".

A NOVA promove esta terça-feira a 3.ª edição do ​​​​​​​Science Day, para estimular colaborações entre investigadores.

Ouça a reportagem da jornalista Sara de Melo Rocha. 00:00 00:00

O grande objetivo é juntar a comunidade científica da Universidade Nova de Lisboa e dar a conhecer o que está a instituição a desenvolver no campo da investigação.

"Cada vez mais, a inovação surge do cruzamento de várias áreas científicas. É importantíssimo que a comunidade científica da NOVA - os investigadores, os professores - se conheçam e falem daquilo que estão a fazer porque é dessa mistura e dessas conversas que poderão surgir, como já surgiram no passado, projetos disruptivos" referiu.

O Science Day, que tem como tema a sustentabilidade, vai contar com a presença do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, com o administrador da Fundação Calouste Gulbenkian, Carlos Moedas, mas também com um representante do European Reasearch Council e um representante da ONU.

A forma como a ciência e a investigação se adaptaram à pandemia também vai estar em discussão durante o Science Day da NOVA com José Fragata, coordenador da área Covid da NOVA, a dar conta de como a universidade "se comportou e o que fez relativamente a esta nova realidade, assim como os projetos de investigação que os investigadores acabaram por ganhar na área da Covid em particular".

A terceira edição do Science Day da NOVA decorre das 09h30 às 18h00 na Reitoria da Universidade Nova de Lisboa.

O evento vai contar com público presencial mas será transmitido em live streaming no canal de YouTube da NOVA.