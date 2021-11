Nova variante chama-se Omicron, Portugal já tem adversários no play-off e outros destaques TSF

© Ina Fassbender/AFP

Já tem nome: Omicron. É assim que, a partir de agora, vai ser conhecida a variante B.1.1.529 da Covid-19, identificada pela primeira vez na África do Sul e que a Organização Mundial da Saúde classificou esta sexta-feira como preocupante.

Na Europa já há um caso: foi na Bélgica que uma viajante testou positivo, depois de ter passado por Egito e Turquia. Em Portugal não há registo de qualquer caso provocado por esta variante.

Fruto destas novidades, a União Europeia e Portugal já anunciaram a suspensão de voos. A nível europeu estão suspensos os voos com sete países da África Austral, em Portugal, a partir de segunda-feira, a suspensão vai aplicar-se apenas a voos de e para Moçambique.

Esta sexta-feira foi dia de sorteio do play-off de acesso ao Mundial de 2022 e Portugal teve o fado de poder ter de disputar um lugar com a Itália. Assim, sabe-se desde já que pelo menos a atual campeã europeia ou o antigo campeão europeu estarão fora da competição. Mas primeiro, há um jogo com a Turquia, na meia-final do play-off.

E há, até, uma situação em que a Covid e o futebol se cruzaram. Um surto da doença no plantel da B SAD está a colocar em risco o jogo deste sábado frente ao Benfica.

O IPMA registou, esta tarde, um sismo de magnitude 3.1 a sul de Faro.

O número de concelhos em risco elevado e muito elevado de infeção pelo vírus SARS-CoV-2 aumentou substancialmente esta semana, de 89 para 154.

O ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, confirmou na Concertação Social o aumento do salário mínimo de 40 euros em 2022, para 705 euros. As empresas serão compensadas com o mesmo mecanismo deste ano, que resultará num apoio até 112 euros.