Novas buscas na Câmara de Lisboa, Costa diz que se Medina for arguido será e outros destaques TSF

A Polícia Judiciária voltou, esta terça-feira, à Câmara Municipal de Lisboa devido a suspeitas de corrupção durante o mandato de Fernando Medina, atual ministro das Finanças, sabe a TSF.

Relativamente às investigações, o primeiro-ministro afirmou nada temer e salientou que o seu ministro Fernando Medina não é arguido, mas "se for será".

António Costa confessou ter ficado surpreendido com o facto de Pedro Nuno Santos ter afinal tido conhecimento e validado a indemnização à ex-secretária de Estado Alexandra Reis. Sem se querer alongar no tema, o governante realçou apenas que espera que seja concluído o trabalho da Inspeção-Geral das Finanças para se saber todos os contornos desta polémica.

Marcelo Rebelo de Sousa sublinhou, perante a conjuntura, que "não faz sentido dissolver o Parlamento" tendo em conta "o quadro atual da guerra, crise económica e financeira, e a situação da maioria absoluta".

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, em Lisboa, um homem suspeito de ameaçar matar o Presidente da República, confirmou à Lusa fonte do órgão de polícia criminal.

O ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, afirmou desconhecer "qualquer investigação" relacionada com o desempenho das suas funções como vereador na Câmara de Lisboa, mostrando-se, contudo, disponível para colaborar com a Justiça.

O secretário-geral da Federação Nacional dos Professores (Fenprof) avisa que está criada "uma onda de contestação" que continuará a crescer se o Governo não valorizar a classe docente. Mário Nogueira antevê níveis de adesão à greve em Coimbra acima dos 90%.

Ainda na onda de protestos, centenas de reformados prometem sair às ruas nas principais cidades do país para exigir uma atualização de 60 euros em todas as reformas, bem como medidas do Governo para travar a inflação nos bens essenciais.

Pela segunda vez no espaço de um ano, a ADSE decidiu aumentar os preços que paga por exames e consultas aos privados com quem convenciona a prestação de serviços.

No mundo, os comboios não circulam esta manhã, na estação Gare de l'Est, em Paris. As autoridades revelaram que a sinalização da estação está avariada, consequência de um ato de vandalismo.

Um imenso icebergue, com um tamanho equivalente a 15 vezes a área de Paris, desprendeu-se na Antártida no domingo, indicaram na segunda-feira cientistas britânicos.

O ministro italiano da Agricultura afirma que a Itália tomará medidas legais "para reivindicar o direito de não apenas de promover o vinho, mas também de impedir que algumas nações o estigmatizem com rótulos enganosos". À TSF, Luís Mira defende que Portugal deve recusar a medida da Comissão Europeia e seguir o exemplo de Itália.

Bem longe, mas aqui tão perto, sob a superfície da Terra, um gigante pode ter começado a girar em sentido diferente do nosso, segundo um estudo cujas conclusões não devem acabar com a controvérsia que agita os especialistas.