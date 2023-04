Novas medidas de apoio às famílias a caminho, Lula não "embaraça" Governo e outros destaques TSF

© Rodrigo Antunes/Lusa

Maior crescimento económico em 2023, redução do rácio da dívida pública, descida significativa da inflação a partir de abril, taxa de desemprego revista em alta e um Conselho de Ministros extraordinário de onde podem sair novas medidas de apoio às famílias: Fernando Medina apresentou esta manhã o Programa de Estabilidade 2023-2027.

Os ucranianos na Europa vão protestar contra as declarações de Lula da Silva, que defendeu os Estados Unidos devem parar de "encorajar a guerra" na Ucrânia e a União Europeia deve "começar a falar de paz". A posição conjunta está a ser preparada pela Associação dos Ucranianos em Portugal através de uma declaração que será entregue ao Presidente brasileiro quando Lula estiver em Lisboa.

Já o ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, garante que o Governo não está "embaraçado" com a opinião do Presidente do Brasil sobre o comportamento da União Europeia e dos EUA em relação à guerra na Ucrânia.

O diretor clínico do Centro Hospitalar Universário do Algarve fez esta segunda-feira de manhã uma avaliação clínica da jovem de 17 anos que esteve 20 horas desaparecida no mar e contou aos jornalistas que a rapariga está "estável" e a passar por uma "fase de hidratação" depois de tanto tempo exposta ao sol, sem alimentação e com elevados níveis de stress.

A Força Aérea divulgou esta segunda-feira um vídeo que mostra a operação de resgate.

Luís Montenegro e Carlos Moedas sentaram-se à mesa do café para dar início a mais uma semana do Sentir Portugal, desta vez, na capital do país. As palavras do presidente do PSD sobre os políticos "xenófobos e racistas" ainda fizeram eco, mas sobre o assunto "não há nada a acrescentar".

Isto depois de uma viagem de comboio, desde Sintra até Lisboa. O percuso decorreu sem sobressaltos, mas o líder do PSD diz que percebeu que os portugueses vivem dificuldades todos os dias para se deslocarem de casa para o trabalho.

O grupo japonês de videojogos Sega vai comprar a Rovio, a empresa finlandesa que criou o famoso videojogo Angry Birds, avaliada em mais de 700 milhões de euros, avançaram as empresas esta segunda-feira, citadas pela AFP.

Um tribunal de Moscovo condenou esta segunda-feira o ativista da oposição e jornalista russo Vladimir Kara-Murza a 25 anos de prisão por várias acusações, incluindo alta traição, noticiou a imprensa internacional.

Deborah Carter e Stephen O'Meara viajaram especialmente de Barcelona, onde vivem, para presenciar na próxima quinta-feira, na ponta leste de Timor-Leste, um eclipse total, fenómeno que, dizem, é uma experiência "espiritual" e mágica.