Novas regras de desconfinamento, eclipse solar em Portugal e outros destaques TSF

O Conselho de Ministros, que se reuniu esta quarta-feira para discutir os próximos passos do desconfinamento em Portugal. Da reunião saíram novidades quanto à testagem, mas também a confirmação de que Braga, Lisboa, Odemira e Vale de Cambra não vão dar um passo em frente. Há, ainda, dez concelhos em alerta.

Esta quinta-feira, feriado do Dia de Portugal, há um eclipse solar para ver. O fenómeno começa depois das 9h45 - com diferenças ao minuto de Norte a Sul e nas ilhas - e termina já depois das 11h20.

Do Parlamento saiu, esta tarde, a renovação da obrigação do uso de máscara na rua até meados de setembro.

Há mais de três meses que não se registavam tantos casos diários de Covid-19 em Portugal. Nas últimas 24 horas houve mais 890 infeções.

Um barco de alta velocidade e mais de uma centena de bidões de combustível. Foi este o cenário que a polícia encontrou, esta manhã, junto à Península de Tróia. O caso está sob investigação.

O bastonário da Ordem dos Médicos reforçou, no Fórum TSF desta quarta-feira, que é necessário travar as festas dos Santos Populares. "Temos mais doentes graves com Covid, e os doentes graves estão a aparecer", alerta Miguel Guimarães.

A legalização da canábis passou também pelo Parlamento. O Bloco de Esquerda diz estar disponível para discutir com os restantes partidos políticos, "para tentar uma boa lei".