Novas restrições em restaurantes, Vieira não é ouvido esta quinta-feira e outros destaques TSF

O Conselho de Ministros desta quinta-feira definiu novas regras para o combate à Covid-19 em Portugal. Vai ser obrigatório apresentar um teste negativo ou o certificado digital de vacinação para aceder ao interior de restaurantes ou a alojamentos locais em concelhos de risco.

Na Área Metropolitana de Lisboa, desaparece a proibição de entrar e sair ao fim de semana, mas há 16 concelhos - dos 18 que tem - sob risco muito elevado de contágio.

Ao todo, são 66 os concelhos em risco elevado ou muito elevado e em todos se aplicam restrições à circulação a partir das 23h00.

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, que foi detido esta quarta-feira, não vai ser ouvido hoje pelo juiz Carlos Alexandre. A TSF apurou que o líder encarnado vai voltar às instalações da PSP em Moscavide.

Esta quinta-feira foi também o dia de dar o pontapé de saída na próxima época do futebol português. O Sporting ficou a saber que vai começar a defesa do título em Alvalade, contra o recém-promovido Vizela. O primeiro clássico do campeonato acontece à quinta jornada.